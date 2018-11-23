В Подмосковье сгорел дом главы Федерации автовладельцев

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев рассказал, что у него сгорел загородный дом в Подмосковье и почти все документы, по его словам, предположительно, речь идет о поджоге. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости получение от Канаева заявления в полицию.

"У меня сгорели все документы, на руках только паспорт: ни загранпаспорта, ни документов на дачу нет. Мне надо полностью восстанавливать все документы",- заявил Канаев РИА Новости.

По его словам, в доме находились документы на различную недвижимость, и теперь предстоит сложнейшая задача все это восстанавливать. "Уже не так важно, сколько имущества потеряли, хотя порядка 10 миллионов стоит дача, но вот документы надо восстанавливать",- отметил он, добавив, что дом был достроен только в конце октября этого года, застраховать его не успели.

Канаев сообщил, что пожарный надзор осмотрел место пожара и проводит экспертизу для следствия, но, по его словам, предварительная версия — поджог, что подтверждают и слова соседей. "Вчера был пожарный надзор — это пожарная экспертиза, который делает заключение для следственных органов…. Они сказали, что предварительное заключение — поджог", — сказал он.

Как добавил глава ФАР, "в понедельник должны выдать официальное заключение и на следующей неделе… передать все документы в следственные органы".

Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что Канаев написал заявление в полицию о поджоге своего загородного дома на юго-западе Московской области. "От Канаева поступило заявление о поджоге его загородного дома на улице Дубки города Апрелевки в Подмосковье. Заявление поступило 22 ноября",- пояснил источник. Он добавил, что решение о проверке пока не принято. По его словам, пожар полностью уничтожил дом Канаева.