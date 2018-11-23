Генералу Чваркову продлили меру пресечения по делу о мошенничестве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения генерал-лейтенанту Сергею Чваркову, обвиненному в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат генерала Павел Лапшов.

"Суд постановил оставить прежней меру пресечения и продлить до 27 января", — сказал он.

Ранее суд выбрал Чваркову одну из самых мягких мер пресечения — "запрет определенных действий". Заместителю начальника Военной академии Генштаба ВС РФ вменяется мошенничество на сумму около 6 миллионов рублей с госконтрактом и грозит до десяти лет лишения свободы. Чварков виновным себя не считает.

Предметом расследования стал госконтракт, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.

Следствие ведет Главное военное следственное управление СК РФ, которое занимается самыми громкими и крупными преступлениями в среде военнослужащих. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.

До службы в Академии Генштаба Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС РФ РФ, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Академии он курирует научную работу, на лентах информационных агентств за последние два года неоднократно публиковались материалы с научных конференций с его участием.