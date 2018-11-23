В Тыве руководителя УФНС арестовали за хищение имущества

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правоохранители арестовали руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тыве в рамках расследования уголовного дела о хищении имущества компании на сумму более 30 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее региональный СК завел уголовное дело в отношении начальника межрайонной ФНС №1 и главного специалиста-эксперта обеспечения УФНС по Тыве по статьям "служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций" и "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Следствие считает, что с октября 2017 по март 2018 года подозреваемые, пользуясь служебным положением, похитили имущество ООО "Восток" на общую сумму более 30 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела следователи провели обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также по месту жительства подозреваемых.

"На основании собранных доказательств по настоящему уголовному делу задержаны руководитель УФНС России по республике Тыва, а также ее супруг, которым наряду с начальником межрайонной налоговой инспекции в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения, судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.