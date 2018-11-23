В Иркутской области Lexus на скорости 170 километров в час влетел в БТР

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Иркутской области торопившийся водитель Lexus GS300 прорвал армейское оцепление и на скорости 170 километров в час врезался в БТР. Об этом сообщает "Вести-Иркутск".
Авария произошла поздним вечером 22 ноября на Качугском тракте близ деревни Жердовки, где для проезда военной техники перекрыли дорогу. По словам очевидцев, один из водителей решил не стоять в пробке и попытался на скорости объехать колонну.
В результате он чуть не задавил контрактника, который до этого объяснял ему, что проезд закрыт, и врезался в замыкавший колонну бронетранспортер.