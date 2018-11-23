СК проверяет на вменяемость экс-главу Минтранса Украины Рудьковского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следствие отправило на экспертизу в институт имени Сербского экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, арестованного в Москве по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве.

"В суд поступил документ из института Сербского. В нем сказано, что Рудьковский находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе, которая продлится 30 дней", — сказала судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина.

Сейчас суд рассматривает ходатайство следователя о продлении Рудьковскому срока содержания под стражей. Трое его адвокатов возражали против рассмотрения вопроса без участия своего подзащитного.

"Заведомо здорового человека отправили на экспертизу, и теперь заседание пройдет без его участия. Напомню, что решение об аресте также было принято без его участия, заочно", — сказал защитник.

Также адвокат настаивал на удалении из зала суда представителя украинского посольства. Судья отклонила это ходатайство, указав, что дело слушается в открытом режиме.

Рудьковский был задержан в Москве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах предъявлено заочное обвинение. В числе обвиняемых по делу о нападении на диппредставительство в 2014 году был Рудьковский. Отмечалось, что 14 июня 2014 года обвиняемые участвовали в порче имущества посольства России, в том числе закидывали фасад здания подручными средствами.