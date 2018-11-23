На Ставрополье наградили продавщицу, прогнавшую грабителя шваброй

ПЯТИГОРСК, 23 ноя — РИА Новости. Полиция наградила продавщицу, которая прогнала шваброй вооруженного грабителя из магазина в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщает главное управление МВД по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что полицейские в Минеральных Водах задержали вооруженного грабителя и его сообщника. На видеозаписи, размещенной 14 ноября на сайте ведомства, мужчина в маске врывается в магазин и направляет на продавщицу пистолет, в ответ на это женщина замахивается на него шваброй. Грабитель убегает, женщина бросается за ним, пытаясь нанести удар.

"Начальник отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу Юрий Вышегородцев вручил отважной гражданке благодарственное письмо и букет цветов. Он поблагодарил Елену Моисееву за смелость и решительность от лица всех сотрудников полиции", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в совершении разбойного нападения участвовали двое. По данным ведомства, подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору".