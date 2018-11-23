На Ставрополье наградили продавщицу, прогнавшую грабителя шваброй

ПЯТИГОРСК, 23 ноя — РИА Новости. Полиция наградила продавщицу, которая прогнала шваброй вооруженного грабителя из магазина в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщает главное управление МВД по Ставропольскому краю.
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Минераловодскими полицейскими задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на магазин. В ночное время мужчина в маске с предметом похожим на пистолет ворвался в магазин и потребовал отдать ему деньги. Продавец оказала нападавшему сопротивление и вызвала полицейских. Мужчина скрылся, однако в течение нескольких часов оперативники установили, что нападавших было двое. Мужчин задержали и доставили в полицию. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. #Полиция #МВД #СтавропольскийКрай
Ранее сообщалось, что полицейские в Минеральных Водах задержали вооруженного грабителя и его сообщника. На видеозаписи, размещенной 14 ноября на сайте ведомства, мужчина в маске врывается в магазин и направляет на продавщицу пистолет, в ответ на это женщина замахивается на него шваброй. Грабитель убегает, женщина бросается за ним, пытаясь нанести удар.
Ранее сообщалось, что в совершении разбойного нападения участвовали двое. По данным ведомства, подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору".