В Калининградской области женщина въехала в табун лошадей

КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Жительница Калининграда на джипе въехала в табун лошадей, двое животных погибли, сама водитель не пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Калининградской области.

"ДТП произошло в вечернее время на 42-м километре трассы Калининград-Мамоново. Водитель автомобиля Land Rover, 29-летняя женщина, увидела при свете фар переходивший дорогу табун лошадей, 10-12 животных, предприняла попытки к торможению, но столкновения избежать не удалось, в результате две лошади погибли", — сообщили в ведомстве.

В управлении ГИБДД сообщили, что сама водитель не пострадала, собственник животных пока неизвестен.