Источник сообщил о допросе пилотов сбившего человека в Шереметьево самолета

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пилотов Boeing-737, сбившего человека в Шереметьево, допрашивают как свидетелей по делу о нарушении требований в области транспортной безопасности, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.

Тело 25-летнего мужчины было обнаружено во вторник вечером на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Шереметьево после взлета самолета Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом Москва-Афины. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

"В настоящее время экипаж вернулся в Москву, пилотов допрашивают по делу в качестве свидетелей", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что депортированный из Испании мужчина прибыл в Шереметьево, после чего должен был улететь в Ереван, но вместо посадки в автобус, по данным СК, направился в сторону взлетно-посадочной полосы, где его сбил Boeing-737. Инцидент также расследует комиссия Росавиации.