МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи провели осмотр самолета, который сбил в аэропорту Шереметьево депортированного из Испании гражданина Армении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Тело 25-летнего мужчины было обнаружено во вторник вечером на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Шереметьево после взлета самолета Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", который летел рейсом Москва-Афины. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Испании.

"Самолет вернулся в Москву из Греции. В ночь на пятницу его осмотрели представители СК на предмет повреждений", — сказал собеседник агентства.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (СК) России РИА Новости подтвердили, что ночью Boeing вернулся в Москву. "Воздушное судно тщательно осмотрели, зафиксировали возможные повреждения и следы посторонних предметов", — сказал представитель транспортного управления СК.

Ранее сообщалось, что депортированный из Испании мужчина прибыл в Шереметьево, после чего должен был улететь в Ереван, но вместо посадки в перонный автобус, по данным СК РФ, направился в сторону ВПП, где его сбил Boeing-737. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, как сообщили в Росавиации, инцидент расследует комиссия ведомства.