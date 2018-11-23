В Ижевске в суд направили дело врача, изнасиловавшего пациентку

УФА, 23 ноя — РИА Новости. Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело против врача ижевской больницы, обвиняемого том, что он изнасиловал пациентку, используя ее беспомощное состояние, сообщает удмуртская прокуратура.

В изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера пациентки обвиняется врач городской клинической больницы №7 Ижевска.

По данным следствия, "доктор под предлогом осмотра после проведенной накануне операции пригласил пациентку в помещение ординаторской, где, пользуясь ее беспомощным состоянием, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера".

"Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд города Ижевска для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратура поясняет, что врач на первоначальном этапе расследования был заключен под стражу, но когда признал вину и раскаялся, его отпустили под домашний арест.