УФА, 23 ноя — РИА Новости. Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело против врача ижевской больницы, обвиняемого том, что он изнасиловал пациентку, используя ее беспомощное состояние, сообщает удмуртская прокуратура.
В изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера пациентки обвиняется врач городской клинической больницы №7 Ижевска.
По данным следствия, "доктор под предлогом осмотра после проведенной накануне операции пригласил пациентку в помещение ординаторской, где, пользуясь ее беспомощным состоянием, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера".
Прокуратура поясняет, что врач на первоначальном этапе расследования был заключен под стражу, но когда признал вину и раскаялся, его отпустили под домашний арест.