Суд продлил арест охраннику "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 23 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в пятницу продлил до 25 марта арест сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.

"Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Антюшина", — сказал собеседник агентства и уточнил, что арест продлен до 25 марта.

Как сообщалось ранее, Антюшин обвиняется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, охранник не включил систему оповещения о пожаре в сгоревшем торговом центре. В настоящее время он знакомится с материалами дела.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Ранее в суде представитель СК заявил, что срок предварительного следствия по этому делу продлён до 25 марта 2019 года.

Фигурантами уголовного дела являются 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.