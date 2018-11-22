Депутаты Госдумы поедут в Турцию вызволять несовершеннолетнюю россиянку

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы в ближайшее время посетит Турцию для решения вопроса о возвращении несовершеннолетней гражданки России, которая незаконно удерживается на территории Турции, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Наш комитет принял решение о создании рабочей группы и направить депутатов к своим коллегам в турецкий парламент для того, чтобы на месте разобраться с этой ситуацией и попытаться забрать девочку и вернуть ее маме", — рассказал агентству Водолацкий.

Парламентарий отметил, что решение комитета направлено в аппарат Госдумы, а всего в состав группы, которая посетит Турцию, войдут трое депутатов.

"Печально, когда наши дети незаконно удерживаются за границей", — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что у россиянки Зарины Албегоновой бывший супруг — гражданин Турции забрал старшую дочь, которой сейчас 10 лет. Албегонова в 2004 году зарегистрировала брак с гражданином Турции на территории России. У супружеской пары родились дети, которые имеют российское гражданство.