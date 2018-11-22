Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство.
Накануне музыканта задержали в Краснодаре возле клуба Bounce во время его выступления на улице. На него составили три административных протокола по статьям об организации массового пребывания граждан в общественных местах, публичных призывах к этому, а также о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти. Артист отказался от медосвидетельствования.
Вечером в четверг Первомайский райсуд рассмотрел первый протокол — о хулиганстве.
Речь музыканта в суде
По его словам, один из присутствующих предложил ему залезть якобы на свой автомобиль. Рэпер рассказал, что забрался на машину и начал петь, а через несколько минут его оттуда стащили полицейские. Согласно рапортам, рэпер вел себя "неадекватно", а на требования полицейских прекратить противоправные действия ответил отказом. Эти обвинения Хаски не признал.
"Я хотел бы просить о снисхождении. Я виноват в том, что я залез на эту машину. Но я был поставлен в такую ситуацию, в которой мне нужно было людям, которые купили билеты, перед которыми я чувствую некий долг, я должен был выйти, они должны были меня услышать. Но в этой ситуации я оказался не по собственной воле… У нас отменили уже два концерта… И никаких официальных документов, предписаний мы не получали", — сказал музыкант.
Кроме того, суд изучил запись с камер видеонаблюдения, опросил сотрудников полиции, составивших протокол и бравших объяснения с очевидцев, которыми оказались "казаки-дружиники".
Еще два протокола рассмотрят, предположительно, до конца четверга.
Отмена концертов
В ведомстве также отметили, что в полицейском главке назначено "исследование на предмет экстремизма". В результате клуб отказался от проведения мероприятия.
По словам Кузнецова, его концерт в Ростове также был сорван. При этом МВД сообщало, что полиция составила протоколы на трех участников концерта, а в отношении артиста никаких ограничительных мер не применялось.
В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни "Поэма о родине". По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму.
Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата. Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.