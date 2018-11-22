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Происшествия

Генпрокуратура вернула в СК материалы о спорном дипломе судьи Хахалевой

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фотоЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура вернула следствию материалы и отменила постановление следствия об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам, представленным адвокатом Алексеем Салминым, о том, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева не имеет высшего юридического образования, а ее диплом якобы является поддельным, следует из документа, который появился в распоряжении РИА Новости.

Судья Елена Хахалева. Архивное фото
© Россия 24
"Золотую судью" Хахалеву сняли с поста председателя коллегии
"В этой связи постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.07.2018 отменено, материал направлен руководителю седьмого следственного управления ГСУСК России для организации дополнительной проверки и устранения выявленных нарушений", — говорится в ответе заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры в Южном федеральном округе Евгения Орловского на обращение Салмина.

Решение, принятое следствием, в документе названо "преждевременным и необоснованным, проверка по заявлению проведена не в полном объеме, без установления всех обстоятельств, имеющих отношение к произошедшим событиям".

Ранее седьмое следственное управление ГСУСК РФ, которое находится в Ростове-на-Дону, провело проверку по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) об использовании судьей Краснодарского краевого суда Еленой Хахалевой подложного диплома о высшем юридическом образовании при назначении на должность судьи. В результате в июле этого года старший следователь по особо важным делам седьмого следственного управления ГСУСК России Спиваков М.Ю. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Судья Елена Хахалева
© Sputnik / Stringer
Неизвестные эпизоды биографии кубанской "золотой судьи" Хахалевой
Судья Елена Хахалева оказалась в центре скандала в прошлом году, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери, на которую были приглашены известные эстрадные исполнители. После этого появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки.

Сама Хахалева заявляла в СМИ, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба дочери обошлась в сумму до 5 миллионов рублей, а артисты Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе являются его друзьями и были приглашены как гости. Эти данные подтвердились в ходе проверки специальной комиссии совета судей Краснодарского края, куда вошли пять человек. Как сообщал председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, проверка показала, что расходы за организацию свадебного торжества взял на себя экс-супруг Хахалевой, а сумма расходов составила 3,6 миллиона рублей.

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Судью Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда
Что касается образования Хахалевой, по данным СМИ, она якобы училась в Абхазском госуниверситете, а потом перевелась в Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета, который окончила в 1991 году. В октябре ряд СМИ распространил заявление адвоката Салмина, подвергающего сомнению факт наличия у Хахалевой высшего юридического образования. Ректор Абхазского госуниверситета Алико Гварамия сообщал РИА Новости, что Хахалева не училась в этом учебном заведении.

В прошлую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края судей Краснодарского края признала недостоверными доводы Салмина и сообщения СМИ о подложности диплома Хахалевой.

В минувшую среду стало известно, что президиум Краснодарского краевого суда принял решение о замене Елены Хахалевой на посту председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Prostori Sibiri
"Принял решение о замене Елены Хахалевой на посту председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда". Значица с председателей, кое как со скрипом, столкнули, ну а судьёй пускай уж и дальше работает. По крайней мере до следующего суда.
19:38
22.11.2018
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