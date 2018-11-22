Названа стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. После ЧП с плавучим доком на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" обнаружили 52 повреждения, их устранение обойдется в 70 миллионов рублей — в доли процента от стоимости плановой модернизации, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Общая сумма ремонта составит порядка 70 миллионов рублей. Все это в процессе ремонта будет заделано, никакой угрозы срокам выполнения работ по модернизации нет. По отношению к стоимости выполнения плановых работ эта сумма составляет доли процента", — сказал он.

На вопрос, откуда выделят средства на ремонт, глава ОСК ответил: "Посмотрим дальше".

Что случилось с "Адмиралом Кузнецовым"

Единственный российский авианесущий крейсер с сентября проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково в Мурманске. В ночь на 30 октября произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились, и док резко ушел под воду.

При ЧП пострадали четыре человека, один из них позже скончался в больнице. Еще один человек пропал без вести.

Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Сам корпус корабля не пострадал.

После этого крейсер доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. На корабле планируется заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла".