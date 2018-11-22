Дело о зверском убийстве женщины в Псебае направили в суд

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по обвинению двух подростков в убийстве многодетной матери в поселке Псебай Краснодарского края, совершенного в мае этого года, направлено в суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Добавляется, что они обвиняются в "изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве, краже, грабеже".
"Сегодня, 22 ноября, заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края Савелия Никифорова и его несовершеннолетнего знакомого", — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.