Защита заявила об алиби двух экс-полицейских по делу об изнасиловании в Уфе

УФА, 22 ноя – РИА Новости. Адвокат Аслям Халиков заявил РИА Новости, что двое из трех экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, не могли совершить это преступление, поскольку находились в другом месте, защита намерена ходатайствовать об их освобождении на основе полученных доказательств.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка-дознаватель. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег изнасиловали ее в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфимскому району. Трое подозреваемых — высокопоставленные полицейские Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — были уволены, а потом арестованы. Они содержатся в СИЗО №1 города Уфы.

"Салават Галиев вышел из отдела полиции в районе 22.00, а Эдуард Матвеев — в 22.10. А заявительница в показаниях пишет, что преступление произошло с 22.40 до 00.30. Нами собрана доказательная база, свидетельствующая о том, что двух полицейских в это время не было в отделе полиции, есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер. По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе", — рассказал Халиков.

Адвокат Матвеева сообщил, что эти сведения будут представлены следствию. "Мы будем настаивать на освобождении из-под стражи, это будет ходатайство. Еще проведем ряд проверочных мероприятий, и следствие проведет свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения", — добавил Халиков.

Ранее Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе.