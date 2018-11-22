В Красноярске возбудили дело после хищения более 70 миллионов рублей в ПФР

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю после хищения на госконтрактах более 70 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отделения Пенсионного фонда России", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по материалам краевого управления ФСБ по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По предварительной версии следствия, в конце прошлого года отделение ПФР провело аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске. Начальная цена составила более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость в два с половиной раза ниже — около 54 миллионов рублей. По информации СК, таким образом, более 70 миллионов рублей были похищены.

В СК сообщили, что следователи совместно с УФСБ провели обыски в кабинетах сотрудников отделения ПФР, изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт, а также электронные носители информации.