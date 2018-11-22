В Красноярске возбудили дело после хищения более 70 миллионов рублей в ПФР

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю после хищения на госконтрактах более 70 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по материалам краевого управления ФСБ по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По предварительной версии следствия, в конце прошлого года отделение ПФР провело аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске. Начальная цена составила более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость в два с половиной раза ниже — около 54 миллионов рублей. По информации СК, таким образом, более 70 миллионов рублей были похищены.
В СК сообщили, что следователи совместно с УФСБ провели обыски в кабинетах сотрудников отделения ПФР, изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт, а также электронные носители информации.