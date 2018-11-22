В Приморье осудили женщину, которая помогла въехать в РФ 600 иностранцам

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил местную жительницу почти к двум годам лишения свободы условно за участие в организации незаконного въезда в Россию свыше 600 иностранцев, сообщает прокуратура Приморья.

По данным правоохранителей, житель Москвы и житель Приморского края, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали преступную группу для незаконного ввоза в страну иностранцев. В состав группы вошла и фигурантка.

"Злоумышленники … изготавливали поддельные гарантийные письма об обязательствах по приему иностранных граждан, обеспечивая въезд последним на территорию РФ. За оказанные услуги члены организованной группы получали от иностранцев вознаграждение … от 5,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

В результате с декабря 2015 по июль 2017 для работы в РФ незаконно въехало свыше 600 иностранцев. Действия организованной группы выявило управление ФСБ России по Приморскому краю.

Обвиняемая вину признала и заключила досудебное соглашение. Суд назначил ей один год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в 100 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

Личности незаконных мигрантов установлены, некоторые из них сами вернулись на родину, в отношении других решается вопрос о депортации, добавили в ведомстве.