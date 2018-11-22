Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену

Во Владивостоке спасатели эвакуировали детей из заблокированного автобуса

Во Владивостоке спасатели эвакуировали детей из заблокированного автобуса

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Автобус с более чем 30 пассажирами, среди которых были 17 детей, врезался в стену во Владивостоке, сообщает управление МЧС по Приморскому краю.

Автобус из Уссурийска, как уточнили в ведомстве, столкнулся с подпорной стеной в районе остановки городского транспорта "Фуникулер".

Двери оказались заблокированы, и пассажиры не могли выйти сами, прибывшие пожарные и спасатели выдавили лобовое стекло и по приставленной лестнице эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, сообщает МЧС.

Затем спасатели доставили пассажиров автобуса до места назначения.

Представитель главка МЧС уточнил РИА Новости, что никто не пострадал. У автобуса повреждена правая сторона.