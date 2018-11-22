В Туле четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Возгорание произошло в квартире в Туле, погибли четверо маленьких детей, пострадала взрослая женщина, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Согласно сообщение на сайте ведомства, в 22.17 в среду поступило сообщение о пожаре по адресу Тула, Гарнизонный проезд. Открытое горение было ликвидировано в 22.30.

"При пожаре погибли четверо детей", — сообщила РИА Новости представитель МЧС.

Собеседница добавила, что проживающая в квартире женщина получила ожоги, она госпитализирована.

По данным МЧС, погибшие дети – дошкольного и младшего школьного возраста.

Предварительная причина пожара пока не называется. "На месте работают дознаватели и сотрудники испытательно-пожарной лаборатории главного управления МЧС России", — сказала представитель главка.

Расследованием трагедии занялось региональное управление СК. "По факту комитет работает. Выехали следователи и криминалисты", — сообщила РИА Новости представитель следственного управления