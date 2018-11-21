Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Врачи оценивают как тяжелое состояние трех из шести пострадавших при обрушении моста в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель Терновской центральной районной больницы.

Обрушение 120 метров 150-метрового пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области произошло в среду, 21 ноября, около 16.20 мск. В результате рухнули часть моста, где велись ремонтные работы, и часть, по которой осуществлялось движение. Упали три автомобиля: кран "Камаз", который вел ремонтные работы, и два МАЗа с зерном. Пострадали шесть человек: два водителя грузовиков и рабочие.

"Трое пострадавших отправлены в Борисоглебск, они тяжелые. Трое госпитализированы в хирургическое отделение нашей больницы, они средней тяжести", — сказал собеседник агентства.

В Воронежской области до этого случая крупное обрушение моста произошло в 2013 году, когда в течение недели — 13 и 19 января — рухнули пролеты ремонтируемого моста через реку Ворона по федеральной трассе А-144 Курск – Воронеж – Борисоглебск. В результате этих ЧП погибли три человека, шестеро пострадали.