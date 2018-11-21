Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Врачи оценивают как тяжелое состояние трех из шести пострадавших при обрушении моста в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель Терновской центральной районной больницы.
"Трое пострадавших отправлены в Борисоглебск, они тяжелые. Трое госпитализированы в хирургическое отделение нашей больницы, они средней тяжести", — сказал собеседник агентства.
В Воронежской области до этого случая крупное обрушение моста произошло в 2013 году, когда в течение недели — 13 и 19 января — рухнули пролеты ремонтируемого моста через реку Ворона по федеральной трассе А-144 Курск – Воронеж – Борисоглебск. В результате этих ЧП погибли три человека, шестеро пострадали.