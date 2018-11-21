В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ

КЕМЕРОВО, 21 ноя — РИА Новости. Пожар в подвальном помещении торгового центра "Заря" в Новокузнецке ликвидирован на площади около 50 квадратных метров, по предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших, сообщили РИА Новости в среду в главке МЧС по Кемеровской области.

Представитель экстренных служб региона ранее сообщил РИА Новости, что очаг пожара находился в подвальном помещении, где проводились сварочные работы. По его данным, из здания эвакуированы более 120 человек.

"Пожар ликвидирован, его площадь составила около 50 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают 16 пожарных отделений, три автолестницы, продолжается проливка и охлаждение конструкций", — сказал собеседник агентства и уточнил, что сильное задымление и высокая температура осложняли тушение.

По данным МЧС, в помещении котельной загорелось хранившееся там дизельное топливо. Причины случившегося устанавливаются. По оперативной информации, посетителей в здании в момент происшествия не было: торговый центр уже не работал, к тому же он частично закрыт на ремонт. Персонал эвакуирован.

Торговый центр "Заря" построен в 2000 году и находится на Вокзальной улице. Площадь двухэтажного здания — 7,4 тысячи квадратных метров. На территории ТЦ есть наземная парковка, внутри — кафе, банкомат, супермаркет, аптека и магазины.