Человек на ВПП в Шереметьево был неразличим в темноте, заявил эксперт

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Человека на взлетно-посадочной полосе, в том числе в аэропорту Шереметьево, в темноте невозможно увидеть с диспетчерской вышки, а радиолокаторы фиксируют предметы размером с автомобиль, рассказал РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета самолета Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", который летел рейсом Москва — Афины. По уточненным данным, погибший — гражданин Армении, депортированный из Испании. Возбуждено уголовное дело.

Источник в службе безопасности аэроузла сообщил, что депортированный из Испании гражданин Армении прилетел в московский аэропорт без конвоя, российские правоохранители также не привлекались к его сопровождению.

"Депортированных должны всегда встречать с пограничным нарядом. Пассажир дебоширил – кроме пограничного наряда его должны были встречать сотрудники транспортной полиции", — считает Галенко.

"Удивительным фактом является, что пассажиров никто не контролировал при посадке в автобус кроме водителя", — отметил он.

Также, продолжил Галенко, существуют радиолокаторы обзора летного поля, которые могут определять людей или крупных животных. Однако, по его словам, радиолокаторы обзора летного поля аэропорта Шереметьево могут определять объекты размером с автомобиль или электрокар.

"С диспетчерской вышки аэропорта человек в районе магистральной рулежной дорожки или ВПП неразличим. А диспетчеров старта и руления, которые в первую очередь могли наблюдать визуально за движением на летном поле, рулежных дорожках и ВПП, не было", — заключил эксперт.