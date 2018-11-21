Балетмейстер рассказал о конфликте с погибшим в Шереметьево мужчиной

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Руководитель "Русского национального балета" Сергей Радченко утверждает, что депортированный из Испании гражданин Армении, которого накануне сбил самолет в Шереметьево, перед этим напал на него в салоне воздушного судна.
Он добавил, что "особо не пострадал", а дебошира успокоили и "заблокировали, чтобы он не вышел".
Как выяснилось, напавшего пытались пересадить на рейс до Еревана, но он сбежал, добавил Радченко.
Инцидент в аэропорту
Во вторник на ВПП московского аэропорта Шереметьево обнаружили тело мужчины. Перед этим с полосы взлетел самолет компании "Аэрофлот", следовавший в Афины.
По предварительным данным, в результате ЧП погиб гражданин Армении, которого депортировали из Испании.
В Росавиации сообщили, что расследование инцидента займет десять дней.