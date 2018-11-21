Балетмейстер рассказал о конфликте с погибшим в Шереметьево мужчиной

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Руководитель "Русского национального балета" Сергей Радченко утверждает, что депортированный из Испании гражданин Армении, которого накануне сбил самолет в Шереметьево, перед этим напал на него в салоне воздушного судна.

"Я летел из Мадрида в Москву, сидел на девятом ряду, а передо мной сидел молодой парень, армянин, в очень возбужденном состоянии. Потом он на какое-то время отправился назад, я услышал там какой-то скандал. Как оказалось, он ударил кого-то по лицу. Но потом стюардесса его успокоила и возвратила на место. Я заметил, что он как-то пристально смотрел на меня, и вдруг я почувствовал удар в челюсть. Я спросил: "За что?" Он сказал: "Приедем, увидишь". Я, конечно, ничего не понял", — рассказал Радченко РИА Новости.

Он добавил, что "особо не пострадал", а дебошира успокоили и "заблокировали, чтобы он не вышел".

Как выяснилось, напавшего пытались пересадить на рейс до Еревана, но он сбежал, добавил Радченко.

Инцидент в аэропорту

Во вторник на ВПП московского аэропорта Шереметьево обнаружили тело мужчины. Перед этим с полосы взлетел самолет компании "Аэрофлот", следовавший в Афины.

По предварительным данным, в результате ЧП погиб гражданин Армении, которого депортировали из Испании. В Росавиации сообщили, что расследование инцидента займет десять дней.