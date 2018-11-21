Ространснадзор проверит службу безопасности Шереметьево

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверку службы авиационной безопасности московского аэропорта Шереметьево, где накануне самолет сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку. По уточненным данным, погибший — гражданин Армении, депортированный из Испании. Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". Возбуждено уголовное дело.

"Мы проведем внеплановую проверку службы авиационной безопасности и службы организации аэропортовой деятельности аэропорта Шереметьево", — заявили в Ространснадзоре.

Также пройдет проверка контроля за порядком использования воздушного пропуска на предмет соблюдения требований воздушного законодательства, отметили в ведомстве.