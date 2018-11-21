"Аэрофлот" подтвердил, что его борт сбил человека на ВПП в Шереметьево

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. "Аэрофлот" подтвердил, что его самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево.

Представитель экстренных служб региона во вторник заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку. По уточненным данным, это гражданин Армении, депортированный из Испании. Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".

"Подтверждаем, это был самолет "Аэрофлота", который выполнял рейс в Афины", — сказали агентству в авиакомпании.