Валдайский поэт получил 19 лет колонии за жестокое убийство женщины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Житель Валдая приговорен к 19 годам колонии за жестокое убийство женщины и надругательство над телом убитой, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Новгородской области.

"Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, в целях использования органов и тканей потерпевшего), частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ночью 8 марта 2017 года мужчина пришел в гости к знакомой, где они распивали алкоголь. После ссоры он, вооружившись стеклянной бутылкой и ножом, убил женщину, а затем надругался над телом убитой, добавляет СУСК.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил", — сообщает следственное управление.

По данным информационного портала Novgorod.ru, осужденный — Дмитрий Лучин, который в 2016 году номинировался на национальную премию "Поэт года". Поэт, которому на момент убийства было 22 года, познакомился с 45-летней женщиной в соцсети, отмечает портал.