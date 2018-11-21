Сбивший человека на ВПП в Шереметьево Boeing получил повреждения

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сбивший мужчину на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево пассажирский самолет Boeing 737 получил механические повреждения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 сообщением Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку. По предварительным данным, в результате ЧП погиб гражданин Армении в возрасте 25 лет.

"Присутствуют механические повреждения", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время эксперты выясняют, опасны ли эти повреждения для дальнейшей эксплуатации воздушного судна.