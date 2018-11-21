Погибший на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево был гражданином Армении

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Гражданин Армении погиб при столкновении с пассажирским самолетом Boeing 737 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку.

"По уточненным данным, в результате ЧП на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево погиб гражданин Армении", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшему 25 лет.