На взлетной полосе "Шереметьево" нашли тело мужчины

Пассажир у табло в терминале B международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото

Пассажир у табло в терминале B международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На взлетно-посадочной полосе аэропорта "Шереметьево" обнаружили тело после взлета пассажирского самолета Boeing 737, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Собеседник агентства отметил, что на теле мужчины нашли следы механических повреждений. Ранее самолет вылетел из Москвы в Афины.

Представитель аэропорта подтвердил обнаружение тела, его личность установлена.

"В 20:10 мск было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом", — рассказали в "Шереметьево".

На место прибыли службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, бригада центра медицины катастроф, бригада скорой помощи, служба авиационной безопасности, транспортная полиция.

Информацию о происшествии передали в полицию.