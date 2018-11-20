Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мировой суд Москвы приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
"Суд постановил назначить 200 часов обязательных работ Виталине Цымбалюк-Романовской. Кроме того, взыскать в счет Джигарханяна Армена 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", — сказала судья.
Дело слушалось в закрытом режиме по части 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Цымбалюк-Романовская себя виновной не считает.
"Мы, разумеется, будем обжаловать приговор, к счастью, живем в правовом государстве. Надеюсь, справедливость восторжествует. Мы создаем прецедент, который будет полезен многим женщинам", — сказала адвокат подсудимой.
Виталина Цымбалюк-Романовская добавила, что прокуратуре "удалось исполнить желание" ее бывшего мужа, который хотел осудить ее.
Судья несколько раз вызывал Джигарханяна, чтобы послушать его показания, но тот пока не смог появиться в суде по состоянию здоровья.