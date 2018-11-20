Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ

Главное за 20 ноября 2018 года (8)

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мировой суд Москвы приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

"Суд постановил назначить 200 часов обязательных работ Виталине Цымбалюк-Романовской. Кроме того, взыскать в счет Джигарханяна Армена 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", — сказала судья.

Дело слушалось в закрытом режиме по части 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Цымбалюк-Романовская себя виновной не считает.

"Мы, разумеется, будем обжаловать приговор, к счастью, живем в правовом государстве. Надеюсь, справедливость восторжествует. Мы создаем прецедент, который будет полезен многим женщинам", — сказала адвокат подсудимой.

Виталина Цымбалюк-Романовская добавила, что прокуратуре "удалось исполнить желание" ее бывшего мужа, который хотел осудить ее.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.

Судья несколько раз вызывал Джигарханяна, чтобы послушать его показания, но тот пока не смог появиться в суде по состоянию здоровья.