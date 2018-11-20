СК проверяет сообщения об избивавшем детей скакалкой архангельском учителе

МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Следователи Архангельской области и полицейские Северодвинска начали проверку после появления в интернете видео, на котором учитель одной из школ в наказание бьет детей скакалкой, сообщили РИА Новости представитель регионального СУ СКР Дарья Коскова и представитель УМВД по области.

Во вторник в социальных сетях стало распространяться видеозапись, на котором видна часть учебного класса и, предположительно, преподаватель в спортивном костюме со скакалкой в руках. Женщина "воспитывает" ребят, отчитывая, видимо, за плохие отметки. При этом она два раза ударяет скакалкой сначала мальчика, потом девочку, объясняя, что "так лучше доходит".

"Следователи Архангельской области начали проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — рассказала Коскова.

В следственных органах не называют имени преподавателя и название учебного заведения, но пользователи соцсетей утверждают, что это школа-интернат Северодвинска.

Свою проверку организовали и в полиции. "ОМВД России по городу Северодвинску проводится проверка по данному факту", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.