СК проверяет сообщения об избивавшем детей скакалкой архангельском учителе

МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Следователи Архангельской области и полицейские Северодвинска начали проверку после появления в интернете видео, на котором учитель одной из школ в наказание бьет детей скакалкой, сообщили РИА Новости представитель регионального СУ СКР Дарья Коскова и представитель УМВД по области.
"Следователи Архангельской области начали проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — рассказала Коскова.
В следственных органах не называют имени преподавателя и название учебного заведения, но пользователи соцсетей утверждают, что это школа-интернат Северодвинска.
Свою проверку организовали и в полиции. "ОМВД России по городу Северодвинску проводится проверка по данному факту", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.