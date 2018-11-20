Прокурор потребовал отправить экс-жену Джигарханяна на обязательные работы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прокурор требует назначить 250 часов обязательных работ бывшей жене известного артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской за нарушение тайны его личной жизни, сообщает во вторник прокуратура Москвы.
"Государственный обвинитель […] попросил назначить наказание в виде 250 часов обязательных работ", — говорится в сообщении в профиле прокуратуры в Instagram. Дело слушается в закрытом режиме. Максимально Цымбалюк-Романовской грозят два года лишения свободы. Виновной она себя не считает.
По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера в кабинете Джигарханяна работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей, что ей надо следить за делами мужа.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его 39-летней жены Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как в октябре прошлого года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна, пара развелась.
По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.
В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри лежал миллион рублей.
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Сегодня, 20 ноября 2018 года, государственный обвинитель прокуратуры Юго-Западного административного округа просил суд признать виновной бывшего директора "Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК РФ, и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов. По версии обвинения, подсудимая организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения. Впоследствии видеозапись, содержащая личную тайну, продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов.