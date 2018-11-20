Прокурор потребовал отправить экс-жену Джигарханяна на обязательные работы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прокурор требует назначить 250 часов обязательных работ бывшей жене известного артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской за нарушение тайны его личной жизни, сообщает во вторник прокуратура Москвы.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу.

"Государственный обвинитель […] попросил назначить наказание в виде 250 часов обязательных работ", — говорится в сообщении в профиле прокуратуры в Instagram. Дело слушается в закрытом режиме. Максимально Цымбалюк-Романовской грозят два года лишения свободы. Виновной она себя не считает.

По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера в кабинете Джигарханяна работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей, что ей надо следить за делами мужа.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его 39-летней жены Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как в октябре прошлого года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна, пара развелась.

В начале декабря 2017 года следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия".

По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.

В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри лежал миллион рублей.