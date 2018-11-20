Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратовской области возросло до семи

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в городе Ртищево Саратовской области, за рулем которого находился пьяный водитель, увеличилось до семи человек, из них пятеро госпитализированы, сообщила во вторник пресс-служба областного управления ГИБДД.

Утром в понедельник вахтовый автобус ПАЗ-3205 национальной продовольственной группы "Сады Придонья" с 24 работниками предприятия опрокинулся в Ртищево, не сумев подняться в гору и начав движение задним ходом. В результате ДТП госпитализировали четырех пассажиров и водителя, а также еще одна пассажирка за медицинской помощью обратилась сама.

"В результате ДТП пассажиры автобуса: мужчина 23 лет, женщина 59 лет, женщина 30 лет и женщина 53 лет госпитализированы, водитель автобуса мужчина 41 года госпитализирован, пассажирка 59 лет и пассажирка 43 лет отпущены из медицинского учреждения", — говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, находившийся за рулем автобуса 41-летний водитель был пьян (1,49 промилле). После ДТП прокуратура организовала проверку прохождения предрейсового осмотра, а сотрудники отделения ГИБДД — внеплановую проверку ООО "НПГ "Сады Придонья".