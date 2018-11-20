В Москве задержали боевика, участвовавшего в нападении на Буденновск

Задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в Буденновске Ставропольского края

Задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в Буденновске Ставропольского края

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ФСБ задержала в Москве боевика из группировки Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на Буденновск, сообщает спецслужба.

Отмечается, что операция по задержанию Хазваха Черхигова прошла совместно с МВД.

Следствие базируется на показаниях свидетелей, подтвердивших, что Черхигов участвовал в теракте. На тот момент ему было 17 лет.

После задержания Черхигова отвезли в Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем заключили под стражу.

Теракт в Буденновске (Ставропольский край) стал одним из крупнейших в постсоветской истории России. В июне 1995 года более 160 вооруженных боевиков под руководством Шамиля Басаева атаковали город с 60-тысячным населением, взяв в заложники полторы тысячи человек, убив 129 и ранив 415.

После переговоров большую часть заложников освободили, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. В 2006 году Басаева ликвидировали во время спецоперации в Ингушетии. Несколько десятков участников нападения за прошедшие годы приговорили к длительным срокам заключения, 18 боевиков погибли или были уничтожены.