Прокуратура просит выпустить из-под ареста врача калининградского роддома

КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Прокуратура просит изменить арест на менее суровую меру пресечения главе калининградского роддома №4, из-за которой, по версии следствия, скончался младенец, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее СУСК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против и.о. главврача роддома №4 Калининграда. Как полагает следствие, 6 ноября поступившая в роддом женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат, подозреваемая, по версии следователей, не дала лекарство, младенец умер.

Следствие считает, что, пытаясь уйти от ответственности, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым. Суд 16 ноября по ходатайству СУ СК арестовал женщину на два месяца.

"Прокуратура Центрального района города Калининграда обжаловала в апелляционную инстанцию калининградского областного суда решение Центрального районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении и.о. главного врача ГБУЗ КО "Родильный дом Калининградской области № 4". Прокурор полагает, что избранная мера пресечения не соразмерна совершенным деяниям и является чрезмерно суровой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляционное представление должно быть рассмотрено в течение трех дней.

Ранее в правительстве Калининградской области РИА Новости сообщили, что младенец появился на свет массой 700 граммов на 23-24-й неделе беременности, такая масса тела оценивается службой родовспоможения как экстремально низкая. Кроме того, роженица поступила в роддом необследованной.

Беременность у женщины была третьей по счету, первые две закончились самопроизвольными выкидышами. Окончательные выводы относительно причин гибели младенца будут сделаны после получения всех лабораторных экспертиз, в конце ноября.