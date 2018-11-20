Москалькова попросила ФСИН разобраться в ситуации с заключенным Мохнаткиным

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Архангельской области Любови Анисимовой и главе ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой разобраться в ситуации с отбывающим наказание оппозиционером Сергеем Мохнаткиным, который жалуется на отказ в медпомощи и избиения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов.

Ранее руководитель Общероссийского общественного движения (ООД) "За права человека" Лев Пономарев направил письмо Москальковой и главе СПЧ Михаилу Федотову с просьбой срочно перевести Мохнаткина в больницу им. Гааза в Санкт-Петербурге, а также допустить к нему общественного защитника Андрея Крекова, говорится на сайте движения. Пономарев ссылается на открытое письмо самого Мохнаткина, в котором тот заявляет об отказе в медицинской помощи и лекарствах, избиениях в колонии.

Зловедов заявил, что Москалькова ознакомилась с делом Мохнаткина. "В пределах компетенции уполномоченного направлены обращения уполномоченному по Архангельской области Анисимовой, письмо с просьбой посетить, разобраться, и направлено письмо Корниенко", — отметил пресс-секретарь.

В марте 2017 года Котласский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы отбывающего наказание оппозиционера Мохнаткина за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений. По данным надзорного ведомства, Мохнаткин, отбывая наказание в ИК-4 УФСИН России по Архангельской области, 4 марта 2016 года, не желая исполнять законные требования находящихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников администрации колонии о переводе его в следственный изолятор, лёг на пол и не реагировал на их требования прекратить свои противоправные действия и проследовать в спецавтомобиль для этапирования в следственный изолятор.

В апреле 2015 года Мосгорсуд признал законным приговор Мохнаткину, осужденному на четыре года и шесть месяцев заключения за избиение двух полицейских. Двое потерпевших полицейских сообщали суду в ходе слушаний, что Мохнаткин во время массового мероприятия в центре Москвы 31 декабря 2013 года несколько раз ударил их по лицу и нецензурно обругал.

Ранее оппозиционер уже был осужден за противодействие представителям власти. В 2012 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России, подписал указ о помиловании Мохнаткина, осужденного за нападение на милиционера 31 декабря 2009 года на несанкционированном митинге на Триумфальной площади.