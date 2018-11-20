Генпрокуратура оценила ущерб от нарушений на Восточном

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Из-за нарушений при постройке космодрома Восточный возбуждено более 140 уголовных дел, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".

По его словам, за последние четыре года при строительстве космодрома нашли 17 тысяч нарушений. Общий ущерб составил десять миллиардов рублей.

Куренной подчеркнул, что прокуроры рассчитывают добиться возвращения в бюджет как минимум части этих денег. Так, в 2018 году сотрудники ведомства нашли 78 нарушений, привлекли к административной ответственности 14 компаний и должностных лиц.

"Общий ущерб от этих нарушений составил 23,6 миллиона рублей, удалось вернуть 23,4 миллиона рублей", — добавил Куренной.

В этом году в следственные органы направили 16 материалов, уже возбуждено шесть уголовных дел.

Космодром Восточный строится около города Циолковский (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками успешно произвели 28 апреля 2016-го.

Строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел.

Первую очередь космодрома строил "Спецстрой", который ликвидировали в 2016 году на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.