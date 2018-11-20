Генпрокуратура оценила ущерб от нарушений на Восточном

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Из-за нарушений при постройке космодрома Восточный возбуждено более 140 уголовных дел, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".
Куренной подчеркнул, что прокуроры рассчитывают добиться возвращения в бюджет как минимум части этих денег. Так, в 2018 году сотрудники ведомства нашли 78 нарушений, привлекли к административной ответственности 14 компаний и должностных лиц.
"Общий ущерб от этих нарушений составил 23,6 миллиона рублей, удалось вернуть 23,4 миллиона рублей", — добавил Куренной.
В этом году в следственные органы направили 16 материалов, уже возбуждено шесть уголовных дел.
Строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел.
Первую очередь космодрома строил "Спецстрой", который ликвидировали в 2016 году на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.