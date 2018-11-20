Суд продлил арест экс-главы госстройнадзора Кузбасса по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 20 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово во вторник продлил до 25 марта арест бывшего начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, обвиняемой по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд рассмотрел сегодня соответствующее ходатайство следствия, выслушал мнения сторон и удовлетворил его. Срок содержания под стражей Комковой продлён до 25 марта", — сказал собеседник агентства. Предыдущим решением суда она была арестована до 24 ноября, таким образом, срок ареста увеличен на 4 месяца.

Следствие усмотрело в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии СК, она не запретила эксплуатацию самовольно возведённого в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", что повлекло гибель посетителей.

Кроме того, Комковой инкриминируется получение взятки от гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" ("ККК", основной владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Вячеслава Вишневского. По версии следствия, в 2013-2014 годах он при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в 7 миллионов рублей Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (оба позже также стали фигурантами этого дела). Согласно данным СК, взятка предназначалась в том числе за незаконные действия в пользу гендиректора "ККК" при реконструкции здания "Зимней вишни", переделанного под торговый центр из производственной площадки кондитерского комбината.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. В настоящее время по делу о ЧП задержаны и арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

