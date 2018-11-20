Суд продлил арест экс-главы госстройнадзора Кузбасса по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 20 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово во вторник продлил до 25 марта арест бывшего начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, обвиняемой по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд рассмотрел сегодня соответствующее ходатайство следствия, выслушал мнения сторон и удовлетворил его. Срок содержания под стражей Комковой продлён до 25 марта", — сказал собеседник агентства. Предыдущим решением суда она была арестована до 24 ноября, таким образом, срок ареста увеличен на 4 месяца.
Следствие усмотрело в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии СК, она не запретила эксплуатацию самовольно возведённого в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", что повлекло гибель посетителей.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. В настоящее время по делу о ЧП задержаны и арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.