В Уфе бывшего пожизненно осужденного задержали за новое преступление

УФА, 20 ноя — РИА Новости. Жителя Уфы, ранее освобожденного от пожизненного заключения, подозревают в новом преступлении — он с ножом напал на собутыльника, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Сегодня одна из уфимских больниц сообщила в полицию о госпитализации 56-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По предварительной версии, нападение мог совершить 63-летний уфимец, который ранее отбывал пожизненное наказание, но был освобожден.

Как считает следствие, мужчины вместе распивали спиртное, во время застолья у них завязался конфликт, в результате один из собутыльников ударил другого ножом в живот.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.

По данным местных СМИ, речь идет об Анваре Масалимове, которого в 2016 году освободили из колонии "Полярная сова" после того, как Вологодский областной суд переквалифицировал уголовное дело. Масалимов отбывал пожизненное заключение за жестокое убийство. В начале 1990-х его приговорили к расстрелу, но в 1998 году заменили казнь пожизненным сроком.