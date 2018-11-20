В Уфе мужчина умер в здании ГИБДД от сердечного приступа

УФА, 20 ноя — РИА Новости. Мужчина скончался в здании регистрационного отдела ГИБДД Башкирии, расположенном в Уфе, предположительно, от сердечного приступа, сообщили в СУСК по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла во вторник утром в здании регистрационного отдела ГИБДД, расположенном на проспекте Октября в Уфе. Следователи начали доследственную проверку.

"По предварительным данным, мужчине стало плохо, и он скоропостижно скончался. Как установлено, ранее он страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в башкирском СК.