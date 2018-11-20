Суд в Москве признал законным штраф главреду The New Times Альбац

Адвокат Вадим Прохоров и главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в Тверском суде Москвы на рассмотрении апелляционной жалобы журнала The New Times и его главного редактора Евгении Альбац. Архивное фото

Адвокат Вадим Прохоров и главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в Тверском суде Москвы на рассмотрении апелляционной жалобы журнала The New Times и его главного редактора Евгении Альбац. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы признал законным штраф в 30 тысяч рублей главному редактору журнала The New Times Евгении Альбац за несвоевременное сообщение Роскомнадзору о получении изданием денег от иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о привлечении Альбац к административной ответственности признать законным", — огласила решение судья.

Адвокат Альбац Вадим Прохоров в ходе заседания заявил, что срок привлечения его подзащитной к ответственности истек 10 июля 2018 года. "Впервые после отказного решения мирового судьи дело вернулось на новое рассмотрение через 3 часа, очень торопились рассмотреть, чем нарушили ст. 25.15 КоАП", — отметил он.

"Я считаю, что сроки привлечения к административной ответственности не были нарушены, решение было вынесено справедливое", — заявил в ходе заседания представитель надзорного ведомства.

Позднее суд также рассмотрит жалобу на назначение штрафа в 22 миллиона рублей самому журналу The New Times.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, штраф журналу был определен в строгом соответствии с законодательством.

Штраф выписан ООО "Новые Времена", издателю The New Times и сетевого издания newtimes.ru, за административное правонарушение по статье 13.15.1, ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации").

Редакция объявила о сборе средств на погашение штрафа, и 13 ноября Альбац в своем аккаунте в Twitter сообщила, что за четверо суток The New Times собрал свыше 25 миллионов рублей. В этот же день в эфире радиостанции "Эхо Москвы" главред издания сообщила, что в том случае, если решение о штрафе отменят, издание обратится к подписчикам и тем, кто перечислял деньги на его покрытие, и задаст вопрос, что сделать с собранной суммой. На вопрос РИА Новости о том, предлагали ли читатели издания уже какие-то идеи относительно того, куда можно было бы потратить собранную сумму в случае отмены штрафа, Альбац отвечать отказалась. Вопрос о том, куда будут направлены "лишние" 3 миллиона рублей из 25 миллионов собранных изданием пожертвований, тоже остался без ответа.

В Союзе журналистов России ранее отметили, что это "самый крупный штраф для СМИ в российской истории", подчеркнув, что его размер "вызывает недоумение" и организация будет внимательно следить за ситуацией.