В Якутии обокравшие больницу воры оставили записку с просьбой простить их

ЯКУТСК, 20 ноя — РИА Новости. Трое безработных мужчин осуждены за две кражи в селе Харыялах с ущербом в более 310 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Суд установил, что мужчины обокрали больницу и магазин в начале июля.

"Предметами хищений по первому эпизоду преступления стали денежные средства, измерители артериального давления и пульса, а также системный блок компьютера. При этом после совершения данной кражи один из подсудимых оставил на столе записку с надписью "Простите пожалуйста". По второму эпизоду преступления, из магазина подсудимые похитили крупную сумму денег, продукты питания, а также видеорегистратор. Из показаний осужденных следовало, что видеорегистратор был похищен с целью скрыть данное преступление", — говорится в сообщении.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 310 тысяч рублей.

Уже имевший судимость мужчина, ранее освобождавшийся условно-досрочно, на этот раз получил четыре года лишения свободы. Двое его подельников получили по три года условно с испытательным сроком по два года.