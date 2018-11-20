На западе Москвы сгорел автобус

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Автобус из Владимирской области сгорел на западе Москвы, движение транспорта на месте ЧП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома №8 на Боровском шоссе в направлении области сгорел автобус из Владимирской области", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что движение транспорта на месте ЧП серьезно затруднено. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.

В столичном главке МЧС уточнили, что пожар в автобусе произошел по адресу Боровское шоссе, дом 6, и добавили, что людей в нем не было. "Людей внутри не было. В результате происшествия пострадавших нет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.