На Ставрополье возбудили дела против врачей, "торговавших" инвалидностями

ПЯТИГОРСК, 19 ноя — РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовные дела в отношении врачей медико-социальной экспертизы, которые за взятки устанавливали группы инвалидности, сообщает СУСК по Ставропольскому краю.

"Уголовные дела возбуждены в отношении 48-летней и.о. руководителя бюро № 17 филиала ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю" Минтруда России и 44-летнего врача по медико-социальной экспертизе этого же учреждения, подозреваемых в совершении восьми эпизодов преступлений по статье УК РФ "получение взятки", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2017 года подозреваемые систематически получали от граждан взятки в размере от 15 до 20 тысяч рублей за принятие решений об установлении группы инвалидности. "Данные противоправные действия совершались ими как в составе группы лиц по предварительному сговору, так и самостоятельно. Удалось зафиксировать получение подозреваемыми незаконных денежных вознаграждений на общую сумму 136 тысяч рублей", — отметили в ведомстве.

Кроме этого, устанавливаются другие аналогичные факты противоправной деятельности должностных лиц бюро медико-социальной экспертизы, добавили в СК.