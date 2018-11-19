МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Многолетние исследования веществ, которыми, предположительно, были отравлены сообщники финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера Валерий Курочкин, Октай Гасанов, Сергей Коробейников и Сергей Магнитский, проводились в лабораториях США, Франции и Италии, заявил в понедельник на брифинге Генеральной прокуратуры РФ представитель ведомства Михаил Александров.

"Среди химических веществ… представляющих скрытую угрозу для человека, имеется группа токсичных соединений алюминия. В России развернутые целенаправленные исследования данных веществ не проводились. Детальный анализ научной информации показывает, что на протяжении нескольких десятков лет токсикологические исследования соединений алюминия проводились ранее и продолжаются исключительно научно-исследовательскими организациями США, Франции, Италии", — заявил Александров.

По его словам, "особенно пристально" исследуется острая и хроническая токсичность ряда опасных соединений алюминия при пероральном и ингаляционном путях воздействия на организм человека.

Он уточнил, что анализ материалов, полученных из тел Курочкина, Коробейникова, Гасанова и Магнитского, позволяет сделать вывод, что у погибших имелись прижизненные признаки хронического отравления токсичным водорастворимым соединением алюминия, полученного перорально.