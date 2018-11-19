Водитель опрокинувшегося под Саратовом автобуса был пьян

САРАТОВ, 19 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель вахтового автобуса, в результате ДТП с которым в понедельник в городе Ртищево Саратовской области пострадали шесть человек, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Ранее в ГИБДД сообщили, что автобус около 7.30 (6.30 мск) в понедельник опрокинулся у дома №29 по улице Заречная в Ртищево, в результате в больницу с травмами доставили четырех пассажиров и водителя. В областном минздраве уточнили, что пятеро пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В ГИБДД уточнили, что также за помощью врачей обратилась еще одна пассажирка.

"Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения, на него составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что автобус выехал на вахту из Волгограда.

Ранее в ГИБДД отметили, что, по предварительным данным, автобус ПАЗ-3205 не смог подняться в гору, начал движение задним ходом и опрокинулся. За рулем находился 41-летний водитель.