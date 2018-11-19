Во Владивостоке произошел крупный пожар в ТЦ

Пожар в ТЦ Бум во Владивостоке. 19.11.2018

Пожар в ТЦ Бум во Владивостоке. 19.11.2018

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке в торговом комплексе произошел пожар, площадь которого достигала 1600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре в ТЦ "Бум" на Русской улице поступило в 1.28 местного времени (18.28 мск воскресенья). Через три минуты на место прибыли первые пожарные расчеты. Из-за сильного задымления задействовали звенья газодымозащитной службы. Людей в здании не обнаружили.

Спустя семь часов после начала возгорания открытое горение ликвидировали, полностью потушить пожар удалось в 11.52 (4.52 мск).

В ликвидации пожара задействовали 45 человек личного состава и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

​"По предварительным данным, пожар начался на верхних этажах здания, с северной стороны, в районе кафе китайской кухни. Но пока причина и обстоятельства возгорания выясняются, будут проводиться экспертизы и дознания", — сказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.