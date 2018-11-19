Во Владивостоке произошел крупный пожар в ТЦ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке в торговом комплексе произошел пожар, площадь которого достигала 1600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
Спустя семь часов после начала возгорания открытое горение ликвидировали, полностью потушить пожар удалось в 11.52 (4.52 мск).
В ликвидации пожара задействовали 45 человек личного состава и 14 единиц техники. Пострадавших нет.
Ликвидировано открытое горение в торговом помещении на улице Русскаяhttps://t.co/0jBNfIcaRf#Ликвидация_открытого_горения #Пожар #Тушение #Огнеборцы pic.twitter.com/bPjXcAuTaL— МЧС Приморский край (@Mchspk) 18 ноября 2018 г.
"По предварительным данным, пожар начался на верхних этажах здания, с северной стороны, в районе кафе китайской кухни. Но пока причина и обстоятельства возгорания выясняются, будут проводиться экспертизы и дознания", — сказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.