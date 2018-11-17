В Саратовской области устранили последствия ДТП на переезде

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

ДТП в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области. 17 ноября 2018

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. Последствия столкновения автобуса и грузового поезда на переезде в Саратовской области, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали, ликвидированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал АО РЖД).

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12:00 (11:00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, и госпитализированы водитель и его сменщик, являющиеся гражданами Казахстана. В ГИБДД и СК вероятным виновником ДТП назвали 61-летнего водителя автобуса.

"Последствия ликвидированы, пригородный поезд Озинки — Уральск ушел с опозданием на 2 часа 12 минут", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что машинист локомотива грузового поезда не пострадал.